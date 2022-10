Cassino, estorsione e sequestro di persona: eseguite 5 misure cautelari

I carabinieri della compagnia di Cassino hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di cinque persone, indiziate tra loro, dei reati di sequestro di persona, estorsione, rapina e lesioni aggravate. Le persone coinvolte sono quattro uomini (due sono finiti in carcere e due ai domiciliari), mentre nei confronti di una donna è stato applicato l’obbligo di dimora nel centro di residenza. Tutti i coinvolti sono residenti tra Cassino e Pontecorvo. L’attività d’indagine, risale all’estate dello scorso anno, quando nel centro della Città Martire ci fu un sequestro di persona. I carabinieri, attraverso alcune testimonianze e grazie all’analisi delle immagini del circuito di sicurezza dei locali del centro, ricostruirono quanto accaduto. Secondo le ipotesi della procura l’azione sarebbe stata posta in essere per estorcere, all’uomo sequestrato, la confessione di un furto perpetrato tempo prima in danno di una terza persona. Ma nel corso delle indagini sarebbe emerso anche un episodio di tentata estorsione da parte di tre dei cinque coinvolti. In questo caso la vittima sarebbe un extracomunitario, al quale sarebbero state prospettate gravi conseguenze se non avesse corrisposto una somma di denaro, per continuare ad occupare un alloggio di edilizia popolare nel quartiere La Malfa di Cassino.