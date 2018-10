Ultimo aggiornamento: 15:40

Inciampa in una buca e cade: fa causa al Comune e chiede 330 mila euro di risarcimento danni. Accade a Cassino , dove il comune rischia una nuova batosta sul fronte risarcimento danni.Quella che sarà affrontata dai giudici del Tribunale di Cassino, però, non è una normale causa civile che vede contrapposto ente-cittadino, perché la caduta è avvenuta proprio dinanzi al Palazzo di Giustizia e dall’ufficio legale del Comune hanno già messo le mani in avanti: “Non è più di nostra competenza”.Che il Comune di Cassino, al pari di molti altri Comuni, nell'arco degli ultimi decenni sia quasi sempre stato condannato al risarcimento danni da incidenti che ha visto coinvolti pedoni che inciampano nei più disparati ostacoli o buche lungo i marciapiedi della Città è cosa nota e risaputa.Che molti risarcimenti spesso siano stati quantificati in molte centinaia di migliaia di euro è altrettanto noto: come non ricordare l’ultima condanna per il Comune che è stato chiamato a pagare per una donna caduta in via Garigliano, il giorno 25 aprile 2017, un danno da 230 mila euro. Ma, ironia della sorte, non c’è due senza tre.Ma l’ultima caduta che rischia di aggravare ulteriormente la situazione debitoria del Comune di Cassino c’è stata lo scorso anno a settembre, quando una donna scesa dalle scale del Tribunale, mentre percorreva a piedi il lastricato antistante il Palazzo di Giustizia, è finita rovinosamente a terra, essendo incappata con il piede sinistro in una insidia che ne avrebbe determinato la caduta.La donna ha avuto conseguenze fisiche e al Comune di Cassino è stata notificata una citazione per l’incidente che ha visto coinvolta la donna con una richiesta di risarcimento da 333mila euro.In forza del principio del “nessuno può ledere la sfera giuridica altrui", della responsabilità oggettiva e per pregressa consolidata giurisprudenza non è affatto azzardato prevedere la condanna per il Comune di Cassino, che tramite la compagnia assicurativa, potrebbe sborsare i soldi.Ma l'ufficio legale del Comune che da qualche anno è molto attento alle chiamate in cause civili - e rispetto al passato, sta ottenendo anche successi nella difesa del Comune - ha analizzato la questione attentamente. Per cui c’è stata costituzione in giudizio e l’ufficio legale del Comune ha scoperto che la caduta che ha visto coinvolta la donna è avvenuta il 6 settembre del 2017, alle ore 11.30 e, oltre ad eccepire l’inesistenza delle condizioni di insidia e la assoluta prevedibilità del pericolo di caduta (aspetto che sarà valutato dal Giudice), ha anche eccepito la totale estraneità del Comune perché l'area del Tribunale dove sarebbe avvenuto il sinistro è di proprietà del demanio dello Stato.La tempista -stando alla ricostruzione dell’ufficio legale - è importante perché a decorrere dal primo settembre del 2016, il palazzo di giustizia sarebbe stato affidato al Ministero della Giustizia che ne avrebbe anche responsabile della gestione.Conseguenza vuole che il Tribunale di Cassino, chiamato a giudicare su di una causa iniziata contro il Comune di Cassino, presto si potrebbe trovare a giudicare una causa nella quale sarebbe controparte non più il Comune, ma il Demanio dello Stato, quale proprietario, ed il Ministero della Giustizia, quale ente gestore dell’immobile. Come finirà?