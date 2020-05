Ultimo aggiornamento: 08:09

L’emergenza Coronavirus ha bloccato in Polonia la statua in bronzo del generale Wladyslaw Anders, realizzata in occasione del 50° anniversario della sua morte. L’opera, terminata soltanto alcuni giorni fa, si trova ora a Miedzyzdroje, località balneare della Polonia nord occidentale, in attesa di essere trasferita nella Città Martire. Considerata la situazione dettata dalla pandemia, il trasferimento è slittato al 2021. Per ora rimane in custodia a Miedzyzdroje, città che ha donato l’opera a Cassino. La Polonia, però, non rinuncia a ricordare il grande generale che a capo del Secondo Corpo Polacco liberò l’abbazia di Montecassino il 18 maggio 1944. E proprio il 18 maggio prossimo la statua sarà svelata a Miedzyzdroje dalle autorità polacche, tra cui il sindaco Mateusz Bobek e il campione olimpico Boguslaw Mamiński, presidente dello Sporting Runner Club, che ha finanziato interamente l’opera attraverso una sottoscrizione pubblica. Il prossimo 12 maggio, giorno che segna l’inizio della Battaglia di Cassino, 76 anni fa, e coincide con l’anniversario della morte di Anders, avvenuta nel 1970, la città Martire avrebbe dovuto accogliere la statua, che verrà eretta in Largo Dante. Ma tutto è rinviato a maggio del prossimo anno, quando potrebbe arrivare per la commemorazione anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. La statua, fusa in bronzo nella fonderia dello scultore Józef Polewka a Jawornik vicino Cracovia, è stata realizzata dall’artista Igor Duszynski. A curare l’intero progetto è stato l’arch. Giacomo Bianchi, il quale ha raffigurato il generale Anders su una parete di dodici metri di marmo, dove verranno incisi i nomi dei soldati polacchi e una mappa. La figlia del generale Anders, Anna Maria, attualmente ambasciatrice della Polonia in Italia, ha visto l’opera in anteprima, collegata in video conferenza insieme al sindaco di Cassino Enzo Salera, al sindaco di Miedzyzdroje Mateusz Bobek e all’arch. Giacomo Bianchi. I lavori di realizzazione del monumento in Largo Dante attualmente sono sospesi, ma presto dovrebbero ripartire per consentire l’ultimazione e la posa della scultura. A fare da cornice il prossimo anno alle celebrazioni sarà l’evento internazionale ‘Corriamo verso l’abbazia’ con 1.057 atleti polacchi, lo stesso numero dei soldati che persero la vita nella Battaglia di Cassino. Patron dell’iniziativa sportiva è Antoine Tortolano che riferisce: “Il monumento nasce grazie all’impegno preso con la figlia del generale Anders. Ho lavorato in stretta sinergia con l’amico, nonché campione olimpico, Boguslaw Mamiński, presidente dello Sporting Runner Club, che ha finanziato interamente l’opera”. Intanto Pino Valente, presidente dell’associazione ‘Cassino mia’, è impegnato nell’ambito del progetto, alla realizzazione di “Strade e Sentieri per la Libertà”. Un percorso storico che partirà dal centro di Cassino e arriverà all’Obelisco 593 a Montecassino passando per via Caira e collegandosi alla Cavendish Road.