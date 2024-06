Sabato 8 Giugno 2024, 08:22

Si è chiusa ieri sera a mezzanotte la campagna elettorale a Cassino per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco.

Ultimi comizi e ultimi appelli al voto da parte dei cinque candidati alla fascia tricolore. Enzo Salera ha parlato in piazza Diaz e prima di lui aveva parlato nella stessa piazza Maria Palumbo. Mentre Giuseppe Sebastianelli in piazza De Gasperi e Arturo Buongiovanni in piazza Labriola. Paola Polidoro ha chiuso giovedì sera in piazza Diaz.

Praticamente nelle piazze del centro è riecheggiato l'appello al voto non privo di frecciate velenose fra gli avversari. Questi i candidati e le liste.



Enzo Salera, 59 anni, commercialista, sindaco uscente. Eletto al ballottaggio nel 2019. E' sostenuto da 5 liste, Lista "Salera sindaco", Pd, Demos, Partecipiamo Cassino, Orizzonte Comune. Arturo Buongiovanni, 55 anni, avvocato. Ha il sostegno di 5 liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Cassino al centro, Cassino nel cuore. Giuseppe Sebastianelli, 64 anni, commercialista, ex assessore ed e consigliere comunale di centrodestra. In appoggio 5 liste: Cassino protagonista, Rivoluzione per Cassino, lista animalista, Alternativa Popolare, Azione. Paola Polidoro, 39 anni, giornalista, due liste: Jammi e la libellula. Maria Palumbo, 54 anni, neuropsicomotricista dell'età evolutiva. E' sostenuta da una lista di sinistra, Cassino popolare. L'ufficio elettorale ha comunicato che i cittadini residenti al 31 maggio scorso e che hanno diritto al voto sono: 31.130 di cui maschi 15.155 e femmine 15.975. Sono di meno alle Europee: 29.843 di cui maschi 14.466 e femmine 15.377. Si vota da 25 anni in poi. Per il consiglio comunale formato da 24 consiglieri e dal sindaco sono in campo cinque candidati sindaco con 18 liste per un totale di 407 aspiranti consiglieri.

LE SEZIONI

LO SPOGLIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Cassino si vota in 33 sezioni elettorali ubicate presso 16 edifici scolastici del centro e delle frazioni di Caira e di S.Angelo mentre due sezioni speciali sono allestite all'ospedale Santa Scolastica e alla clinica San Raffaele. Nominati 33 presidenti e altrettanti segretari e ben 132 scrutatori. Un centinaio di dipendenti comunali sono impegnati nelle operazioni di voto, in gran parte in sala Restagno da dove partiranno tutte le disposizioni con il coordinamento del dottor Marcello Canessa, responsabile della sezione elettorale.Lo spoglio è in programma lunedì dalle ore 14. Questi gli appelli al voto. Salera: «Nel 2019 abbiamo dato il via ad un progetto ambizioso: rendere Cassino una città moderna, fruibile, ecosostenibile ed accogliente. Un cambiamento radicale che abbiamo portato avanti con passione, impegno e concretezza. In questi anni difficili abbiamo realizzato tantissime opere, investendo in servizi ed infrastrutture. Ai tanti progetti realizzati ne abbiamo affiancati altrettanti in fase di realizzazione da portare a termine per assicurare lo sviluppo e la crescita della nostra città e del nostro territorio. Da 18 anni Cassino non riconferma l'amministrazione uscente e le proposte alternative hanno improntato la loro campagna elettorale non sulle proposte, ma sulla volontà di cancellare quello che finora è stato fatto». Buongiovanni: «Io non credo nell'uomo solo al comando, credo nel gioco di squadra: non soltanto tra gli amministratori, ma anche tra gli amministratori e tutti i cittadini. Ecco perché in queste settimane ho portato con me un filo, che ho legato in ogni luogo in cui mi sono recato. Quel filo rappresenta il legame che vorrei ci fosse tra me e ciascuno di voi, e tra noi amministratori».Sebastianelli: «Se Cassino vuole tornare ad essere il centro economico, industriale e logistico oltreché un'attrattiva turistica, deve scegliere il programma di Giuseppe Sebastianelli sindaco. Un programma di 10 punti che è un romanzo dedicato ad una città che diventerà da sogno».Palumbo: «Il mio invito è quello a recarvi a votare, di esercitare il diritto al voto, perché solo in questo modo possiamo essere liberi e dire la nostra. Il diritto al voto ci consegna la cosa più importante, la libertà e il dovere di scegliere, la responsabilità di essere protagonisti e artefici del nostro destino». Polidoro: «Noi ci siamo posti degli obiettivi: ambiente e decoro con Piano comunale del verde e Piano marciapiedi sicuri, piazza Labriola Isola Verde Digitale. Un'attenzione ai cittadini in difficoltà con "Famiglia Comune". Una Consulta del Commercio e dell'Artigianato e nuove strategie per l'area industriale».Domenico Tortolano© RIPRODUZIONE RISERVATA