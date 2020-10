Cassino, elezioni Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti, presentata una sola lista

L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili del circondario del Tribunale di Cassino rinnoverà il 5 e il 6 novembre il proprio Consiglio direttivo, che rimarrà in carica fino al 2024. Entro i termini è stata depositata un'unica lista, che vede ancora come candidato alla Presidenza il commercialista Mauro Cernesi. “Registriamo con soddisfazione – ha detto Cernesi - che ci sarà una lista unitaria, Rinnovamento nella Continuità, a dimostrazione della compattezza del corpo degli iscritti, e questo consentirà di affrontare al meglio le sfide future che ci aspettano. Il rinnovamento rappresenta la capacità di sapersi adeguare alle mutate esigenze socio economiche, comportando al contempo l’esigenza di garantire migliori e tempestivi approcci alle varie problematiche della professione”. Particolarmente soddisfatto il Consigliere Nazionale Giuseppe Tedesco che ha fondato l’Ordine nel 2002. L’Ordine negli anni è cresciuto ed oggi, terzo ordine nel Lazio, rappresenta circa 600 iscritti sparsi su tutto il territorio (Cassinate, Sorano e Sud Pontino). In lista come consiglieri (ne saranno eletti 10) ci sono: Eugenio Colacicco, Giovanni Costa, Piera De Magistris, Germani Katia, Armando Maiese, Cristina Marrone, Gianfranco Mitrano, Salvatore Monaco, Luisa Orefice, Antonio Pagliarini, Maurizio Palmaccio, Aurora Rijtano, Piergiorgio Ruocco, Teo Sambucci e Visca Mauro. Candidato per la carica di Revisore Piero Diamanti.

