“Non ho mai firmato a sostegno di quella lista”. E' solo una della tante risposte date dalla diverse persone che, nelle ultime ore, sono comparse dinanzi agli agenti del commissariato di Cassino. Formalmente sono persone informate sui fatti, con un occhio al futuro vuol dire possibili testimoni nell'ambito dell’inchiesta sulle firme false presentate a sostegno di alcune liste che hanno concorso alla tornata elettorale amministrativa del 2019 a Cassino.

Nel mirino, in particolare, è finita la lista del Partito democratico. Prendono forma e, a quanto pare si arricchiscono di giorno in giorno, le indagini coordinate dai pubblici ministeri Emanuele De Franco e Roberto Bulgarini Nomi. Nelle scorse ore, dopo l’acquisizione degli elenchi delle persone (elettori a Cassino), che hanno sottoscritto la lista del Pd c’è stata la prova del nove. Il momento che, gli inquirenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Cassino, aveva in serbo da tempo: chiedere ai diretti interessati di riconoscere o meno la propria firma.

Molti, non è ancora chiaro il numero preciso, hanno disconosciuto la firma. “Non è la mia firma”. “Non ho mai firmato a sostegno di quella lista”. “No, questa non è la mia firma”. Una serie di risposte che hanno avuto un unico denominatore: disconoscerle. Ora, per gli investigatori, si apre un mondo, tutto da scoprire, ma comunque un mondo sul quale indagare. Chi ha apposto la firma al posto di chi? Perché falsificare, stando almeno a quanto emerso sinora, palesemente, la firma a sostegno di una lista di un partito importante, di primo piano, come il Pd? Queste e altre domande, in queste ore, si pongono gli inquirenti. Ma sulla tornata amministrativa del 2019 a Cassino c’è anche un altro filone d’indagine ed è legato a un presunto voto di scambio. Un’inchiesta, quest’ultima, nata sul finire dell’estate scorsa, quando una donna di Cassino, vedova e madre, pubblicamente denunciò di essere stata invitata a candidarsi nella lista del Pd dietro la promessa di un posto di lavoro. Cosa che, però, poi non è avvenuta. In questo caso ci sono già diversi indagati. Ma le indagini sono tutt'altro che chiuse. La donna, ascoltata alla presenza del suo legale, l’avvocato Francesco Malafronte, avrebbe anche fornito tracce dei messaggi scambiati con uno degli indagati. Negli ultimi giorni, sempre su questo fronte, ci sarebbero state altre importanti testimonianze. Entro il 18 novembre, invece, è atteso il deposito della consulenza sugli smartphone sequestrati ad alcuni degli indagati.

Gli investigatori, con la consulenza che è attesa nei prossimi giorni, intendono ricostruire tutti i contatti telefonici avuti, soprattutto in riferimento alle app di messaggistica istantanea. Le due inchieste, al momento, non sono state unificate, solo al termine di ciascuna, i pubblici ministeri De Franco e Bulgarini Nomi, valuteranno eventuali punti di contatto.

