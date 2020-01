© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano in macchina 10 chili dimarijuana. Per questo gli agenti della Polstrada di Cassinohanno arrestato una coppia, lui di 26 anni e lei di 33entrambe di origini campane. Il controllo alla Fiat 500 èscattato ieri sera lungo l'autostrada A1 quando ilconducente dell'auto si è fermato all'area di servizioCasilina ovest per fare rifornimento. Il suo atteggiamentoha insospettito gli agenti impegnati in servizi di vigilanzae prevenzione dei reati di genere che hanno quindi deciso diintervenire riuscendo a bloccare l'autovettura e procedendoal controllo. La coppia si è da subito mostrata nervosa erestia ai controlli. Una volta aperto il portabagagli, gliagenti hanno trovato una valigia contenente 8 buste incellophane trasparente, al cui interno era conservata lamarijuana, per un peso di oltre 10 chilogrammi. Per i due,quindi, sono scattate le manette