Cassino, donna trovata morta sulla Superstrada: giallo sulle causa

Una donna, questa notte, è stata trovata morta lungo la Superstrada a Cassino, non molto distante dall'ingresso dell'ospedale Santa Scolastica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso sono stati vani. Al momento non si conoscono le cause del decesso, il corpo è stato recuperato e trasferito all'obitorio. Sul caso indagano i carabinieri del capitano Scolaro che stanno anche accertando le generalità della donna. Potrebbe essere stato un incidente stradale ma al momento non ci sono certezze.

IN AGGIORNAMENTO