Cassino, divertimento nel weekend per piccoli e grandi al bosco delle favole alle terme varroniane fino a settembre

Riapre il parco tematico del Bosco delle Favole alle terme varroniane di Cassino. Un luogo di divertimento per tutta la famiglia ogni sabato e domenica dal 25 luglio al prossimo 13 settembre dalle ore 10 alle 20. In 110.000 mq immersi nella natura incontaminata e con tutte le accortezze necessarie per permettere a grandi e piccini di vivere un'esperienza magica senza nessun tipo di rischio. Un’edizione all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e della tutela della salute: all’interno del parco ci saranno due ampie aree dedicate agli spettacoli, che si ripeteranno 4 volte nell’arco della giornata. Ogni spettacolo avrà posti a sedere dedicati a nucleo familiare e distanziati, che saranno sanificati al termine di ogni show, con un ingresso e un'uscita presidiati da personale di controllo per il rispetto del distanziamento. Ci saranno, inoltre, diverse aree tematiche dedicate alle favole più belle. La grande novità di quest’anno è la zona Cinema, con 200 posti a sedere, che proietterà 10 capolavori di animazione sempre diversi durante tutta la giornata. Kodi, JJ, Maestro Gufy, le mascotte ufficiali de Il Bosco delle Favole attenderanno grandi e piccini per vivere con loro fantastiche avventure. E poi c'è i Tino, il piccolo cucciolo di T-Rex, pronto a guidare i visitatori nell'avventurosa Jurassic Land. Anche quest’anno il Bosco delle Favole è realizzato con il contributo di Banca Popolare del Cassinate. «Non potevamo mancare in un’iniziativa come questa – dice il Presidente della BPC Donato Formisano - dedicata soprattutto alle famiglie e ai bambini. Dopo il successo degli anni scorsi, siamo certi che l’edizione 2020 saprà ancora stupirci, sorprenderci e divertirci. Quello che stiamo vivendo è un anno estremamente difficile e c’è davvero bisogno di un’iniezione di fiducia, di svago, di “leggerezza”. Le favole ci insegnano a sperare nel lieto fine e i personaggi positivi delle fiabe ci insegnano che è con la tenacia, la bontà, la solidarietà che si superano le difficoltà e ci si avvicina a quel finale magico del “tutti vissero felici e contenti”. E’ quello che auguriamo al nostro territorio, alle famiglie e ai bimbi che visiteranno il parco: che tutto al più presto volga verso il meglio, grazie al’impegno di tutti noi». «Sarà un'edizione particolare - ha detto l'event manager del parco tematico, Domenico Durante - abbiamo deciso di mettere in cima a tutte le cose i principi di sicurezza legati al Covid 19. Quest’anno il Bosco Delle Favole ospiterà giornalmente meno del 50% della normale capienza del Parco. Una scelta che ci permettere di garantire a tutte le famiglie che decideranno di venirci a trovare degli standard di sicurezza ",