Cassino, Crisi in comune: si è dimesso il sindaco dopo lite e malore

Prima la lite, per motivi ancora da appurare con un consigliere comunale, poi il malore e infine le dimissioni.

A Cassino è bufera in Comune: il sindaco Carlo Maria D'Alessandro poco dopo le 14 ha rassegnato le dimissioni. Una mattina convulsa, quella vissuta in Comune. Ora il sindaco ha venti giorni di tempo per ritirarle, se ciò non avverrà arriverà un commissario prefettizio che traghetterà il Comune alla prima tornata amministrativa.



Tutti i particolari nell'edizione di domani in edicola. © RIPRODUZIONE RISERVATA