Dal Cassinate alla ValComino senza i tradizionali appuntamenti estivi a causa del Covid. Nemmeno le tante sagre mangerecce come la sagra degli gnocchi e il festival della zampogna di Acquafondata. O la sagra del vino di Gallinaro. E nemmeno Atina Jazz che da anni richiama i più grandi jazzisti del mondo. E non si terrà il cartellone di Cassino Arte al teatro romano di Cassino per questa estate ma spettacoli alternativi. Nell’antico teatro costruito nel primo secolo dopo Cristo si sono esibiti grandi artisti e grandi interpreti musicali e teatrali. Ora si lascia il teatro frequentato dai romani di duemila anni fa e la zona archeologica di via Montecassino e si scende in pianura per altre forme di eventi. E così ieri la giunta comunale di Cassino ha approvato il progetto del drive-in e di concerti da tenere in piazza Miranda per un massimo di mille persone nel rispetto degli ultimi decreti governativi per l’emergenza sanitaria. Il progetto prevede, a cura di una società, il cinema all’aperto, in modalità drive-in, dal lunedi al giovedi alle ore 21, e nel fine settimana una serie di spettacoli musicali e teatrali con nomi importanti. Il tutto nell’ampio spazio di piazza Miranda dove durante la settimana funziona da area parcheggio e il sabato mattina riservato al mercato dell’ortofrutta. Gli eventi dovrebbero iniziare il prossimo 9 luglio e terminare nella prima settimana di settembre. Altre manifestazioni, di carattere storico e musicale, si terranno alla Rocca Janula. Dice l’assessore alla cultura Danilo Grossi:”Per il Covid dobbiamo ricorrere a iniziative diverse. E quindi ci siamo rivolti ad una società locale che ci organizza il cinema all’aperto in auto che assicura anche il distanziamento sociale ed organizza altri spettacoli con nomi rilevanti del mondo dello spettacolo. Vogliamo assicurare ai cittadini due mesi di eventi di diverso genere per questa estate”. Anche i bambini riavranno il Bosco delle favole all’interno delle terme varroniane di Cassino come l’anno scorso. Dal 25 luglio al 13 settembre, un parco divertimento per le famiglie che tanto successo ha avuto negli anni scorsi. Per questa parentesi forzata il comune intende eseguire i lavori di adeguamento alla sicurezza richiesti dalla commissione provinciale per i luoghi frequentati dal pubblico. E così c’è il progetto per il teatro romano di messa in sicurezza con la realizzazione di scale antincendio e di vie di fuga. Proprio per queste carenze l’anno scorso i vigili del fuoco avevano limitato la presenza a 200 persone. E così al teatro Manzoni. Anche qui vanno eseguiti questi lavori prima della riapertura che potrebbe avvenire entro fine anno. L’anno scorso venne limitata la presenza a 200 persone agli spettacoli estivi all’Anfiteatro romano. E così in tutti quei luoghi senza le necessarie misure di prevenzione per la sicurezza degli spettatori. Infine bilancio positivo dell’iniziativa “Arte e Solidarietà” messa in campo dall’Associazione “Cassino Città per la Pace” con la collaborazione del pittore-medico Danilo Salvucci, del Comune di Cassino con gli Assessorati alla Cultura e alla Coesione Sociale. Infatti 73 dipinti messi all’asta da 63 artisti delle province di Frosinone, Isernia e Latina, di cui molti del Cassinate, hanno fruttato 5 mila euro. “Arte e solidarietà – ha detto il promotore Marino Fardelli - è stato lo speciale programma di iniziative che spaziando nelle varie forme della pittura, ha raccolto più di 5mila euro che ora andranno nelle casse del Comune di Cassino all’interno del contenitore ‘Cassino Risponde’ a favore delle politiche sociali .