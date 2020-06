Covid-19: un nuovo positivo e nessun decesso. Torna a salire, se pur di misura, la curva dei contagi in Ciociaria.

Il nuovo positivo è stato riscontrato all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, si tratta di un 46enne cassinate ricoverato nel reparto di Cardiologia. All’uomo, nella mattinata di ieri, è stato eseguito il primo tampone che ha dato, se pur in maniera lieve, esito positivo. E’ scattato il protocollo anti-covid e ne è stato disposto il trasferimento, in ambulanza, all’ospedale Spaziani di Frosinone dov’è ancora attivo il reparto Covid di malattie infettive. Ora, come da protocollo, all’uomo verrà ripetuto il tampone e solo dopo si avrà la piena conferma della positività al Coronavirus o meno. Nel frattempo all’ospedale Santa Scolastica di Cassino sono state attuate tutte le precauzioni del caso, sia nei confronti dei sanitaria, si degli altri degenti. Verranno eseguiti i tamponi, com’era accaduto la settimana scorsa alla Casa della Salute di Pontecorvo, dove c’era stata una doppia positività, una delle quali risolta, negativizzata, nel giro di dodici ore.

Per il resto nella giornata di ieri, come avvenuto negli ultimi venti giorni, non ci sono stati decessi ed altre 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Il Covid non fa più paura è quasi scomparso, l’assetto della sanità in Ciociaria è tornato alla normalità. Nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Spaziani di Frosinone, ormai da un mese, non ci sono più pazienti Covid. Ma la guardia non viene abbassata la guardia. Proseguono i test sierologici per individuare gli asintomatici, vale a dire coloro i quali pur essendo stati infettati non hanno mai avvertito i sintomi. E’ stato calcolato, proprio in base ai test sierologici, che nella regione Lazio oltre il 2,5 percento delle persone che si sono sottoposte al prelievo di sangue sono asintomatiche.

Nella giornata di ieri c’è stato il pieno ritorno ai servizi sanitari e alle prestazioni ambulatoriali ordinarie, ma già da qualche giorni sono riaffiorate le criticità.

Il primo problema emerso è legato alla mancanza di anestesisti, sopratutto all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Per questo il sindaco , Enzo Salera, e la presidente del Consiglio Comunale, Barbara Di Rollo, hanno incontrato ieri mattina il presidente della Commissione regionale Sanità della Campania, Stefano Graziani, con il quale hanno affrontato l’aspetto politico della svincolo di anestesisti da utilizzare all’occorrenza presso il Santa Scolastica.

Da impegni assunti, il presidente Graziani ha assicurato che domani si vedrà con il direttore generale per svincolare tre anestesisti. I professionisti presteranno la loro opera a Cassino per 10 ore a settimana ciascuno. Ma non è la sola buona notizia per il Santa Scolastica di Cassino. Con una nota del 6 giugno, a firma del responsabile sanitario dottor Mario Fabi, è stato comunicato “il ripristino della funzionalità e della operatività dell’attività chirurgica del presidio ospedaliero di Cassino nel quale saranno garantite tutte le prestazioni in emergenza/urgenza provenienti dal Pronto Soccorso e dai reparti dello stesso presidio ospedaliero”.

