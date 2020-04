© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Senza il coronavirus, io, il mio sogno l’avrei rimandato ancora. E invece grazie alla quarantena, sono riuscita a portare a termine i miei studi e a indossare la tanto desiderata corona d’alloro».Mentre racconta la sua storia, Laura Liguori , 43 anni di Cassino, moglie, madre e lavoratrice, non riesce a trattenere l’emozione. Si è laureata in Giurisprudenza presso l’università di Cassino e del Lazio Meridionale, discutendo in videoconferenza una tesi in Storia del Diritto Italiano con il prof. Pasquale Beneduce.«Ringrazio il virus – riferisce – perché mi ha dato la possibilità di concludere gli studi universitari iniziati ventiquattro anni fa».Da venerdì scorso, quando il prof. Luigi Salamone, presidente di commissione, l’ha proclamata Dottoressa, non riesce a contenere la gioia. Laura è il tipo di donna che non si arrende alle prime difficoltà. Pur lasciando gli studi, diversi anni fa, non ha mai rinunciato al sogno di indossare, un giorno, la toga.«Questo momento difficile che stiamo vivendo a causa del coronavirus segna – dice – la mia rinascita. L’inizio della mia nuova vita». E sembra essere proprio così. La neo dottoressa sembra decisa più che mai a rimettersi in gioco nonostante sia impegnata nell’attività commerciale di famiglia. Già iscritta come praticante, ha ricevuto una proposta di collaborazione da uno studio legale della città, subito dopo la proclamazione.«Ora mi sento attratta dalla grande passione per il diritto, che voglio continuare a coltivare». A 43 anni con una famiglia e già un lavoro è pronta a mettersi in gioco.«La chiusura di tutte le attività e delle scuole ha permesso di rallentare i ritmi di vita quotidiani, accelerando – sottolinea – il completamento della tesi».«Devo ringraziare mio marito Marco che, in queste ultime settimane, è stato fondamentale in casa con i nostri figli di 12 e 7 anni, permettendomi così di studiare. Mi sono immersa in uno studio di quindici ore al giorno, fino a notte fonda».«Il sapore della vittoria – aggiunge – è ancora più forte perché in tanti mi hanno ostacolato».Quando hai maturato il desiderio di chiudere definitivamente il percorso di studi?«Determinante nella mia vita – racconta – è stato l’incontro con l’avv. Michela Del Vecchio, sempre di Cassino, che mi ha invogliata a riprendere il cammino interrotto. Quando mi sono iscritta all’università, Giurisprudenza a Cassino non era ancora nata. I primi anni li ho frequentati a Santa Maria Capua Vetere, sede della Federico II. Poi – continua - mi sono trasferita a Cassino. Quando ho abbandonato, dopo il matrimonio, mi mancavano sei esami. L’ultimo esame, Diritto commerciale, l’ho sostenuto a luglio scorso. E’ stato lo scoglio più duro. Per fortuna ora è un capitolo chiuso della mia vita. Da oggi guardo al futuro con fiducia».