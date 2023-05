Cassino, "Coraggio e verità", il messaggio del vescovo Antonazzo

Venerdì 26 Maggio 2023, 12:36







L’undicesima edizione del Festival della dottrina sociale della chiesa è stato presentato questa mattina dal vescovo Gerardo Antonazzo e dall’avvocato Francesco Rabotti, responsabile diocesano della dottrina sociale.

Due giorni di confronto e di approfondimento. Sono previste tavole rotonde in occasione dei 75 anni della Costituzione con la creazione della cultura di comunità, ma anche sulla fragilità e il cantiere del bene comune attraverso il confronto con gli amministratori locali e del terzo settore. L’evento il 30 e il 31 maggio al Campus Universitario della Folcara. L'evento in collaborazione con la Bpc. "Siamo sostenitori incalliti del Frstival della dottrina sociale della chiesa, convintamente. Ma credo che si debba passare ai fatti. L'emporio solidale e un esempio, c'è poi la questione dei senza tetto e della sanità che va potenziata", ha detto il presidente della BpC Vincenzo Formisano. Presente il prof Luigi Di Santo del dipartimento di Economia e Giurisprudenza.



L’occasione è stato l’incontro voluto dal vescovo Gerardo Antonazzo con i rappresentanti degli organi d’informazione. Un momento di approfondimento nel rapporto tra media e territorio, incanalato nel messaggio di Papa Francesco. Un messaggio di chiarezza e di verità.

“Fare informazione con coraggio, vuol dire con il cuore e nello spirito di verità. Occorre sempre pensare che dietro ogni notizia ci sono persone, “mai cancellare la dignità del peccatore” come ci dice Papa Francesco. Ciò vuol dire che la persona che sbagliato in qualsiasi momento della sua vita può dire basta e ricominciare”, ha detto il vescovo.

Nel corso dell’incontro è stata presentats anche l'assemblea diocesana del 15 giugno prossimo, sempre all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.