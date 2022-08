Cassino, marito e moglie investiti da un'auto in pieno centro: la donna è grave

Coppia investita da un’auto in via Marconi, in pieno centro a Cassino. Ad avere la peggio è stata la moglie che è stata trasportata con un'eliambulanza a Roma, mentre il marito è stato trasferito al "Santa Scolastica" di Cassino. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso il conducente dell’auto, una Fiat Punto. Sul posto, oltre agli operatori del 118, carabinieri e polizia.