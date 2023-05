Cassino, continua il ritrovamento di ordigni bellici sotto le strade della città

Ancora il ritrovamento di un ordigno bellico al centro di Cassino distrutta dalla guerra nell’inverno del 1944 durante il secondo conflitto mondiale. Trovato nel pomeriggio un proiettile d'artiglieria al corso- della repubblica durante gli scavi per installare una nuova condotta fognaria. I lavori sono stati sospesi in attesa dell’arrivo degli artificieri che arriveranno domani mattina. È il secondo ritrovamento in 50 metri di lavori. Il primo era stato rinvenuto la settimana scorsa. L’anno scorso per rifare piazza Diamare ne vennero trovati altri due, inesplosi. La settimana scorsa sono stati rinvenuti 5 ordigni bellici, in località Caira, in un canalone contiguo alla cosiddetta Cavendish Road, il sentiero scavato dale forze alleate nel 1944 per arrivare alle spalle del monastero di Montecassino. In un anno sono emersi dal terreno una trentina di residuati bellici, alcuni ancora inesplosi.