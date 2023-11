Si riunisce la Consulta dei Comuni sui casi Reno De Medici e Stellantis

E’ stata convocata per domani, lunedì 13 novebre alle 16 dal sindaco Enzo Salera al Comune di Cassino la Consulta dei Comuni del Cassinate per discutere dei casi della cartiera Reno De Medici e della situazione aziendale di Stellantis. Nel primo caso si farà il punto sulla situazione nella cartiera rispetto ai lavori da eseguire all’interno dell’azienda dopo il dissequestro da parte del tribunale.

E per Stellantis i sindaci valuteranno le prospettive future per la fabbrica di Cassino dopo che il gruppo ha deciso di vendere gli immobili interni ed esterni perché rimasti vuoti.

Sul caso è intervenuto il Segretario Provinciale UGL Frosinone Enzo Valente il quale ha lanciato un monito analizzando alcune delle vertenze che vedono coinvolte grandi aziende del territorio. "Sarà un inverno gelido per molti lavoratori della provincia di Frosinone e le rispettive famiglie".

Ha detto aggiungendo: "La mia non è una visione pessimistica ma è la semplice constatazione dell'attuale situazione. Alla Reno de Medici di Villa Santa Lucia non sembra esserci una via d'uscita in tempi brevi. Tolti i sigilli allo stabilimento, la palla in mano alla Regione Lazio. Il futuro delle oltre 300 persone impiegate tra dirette e indirette, è un'incognita.” In merito alla Saxa Grestone di Roccasecca spiega Valente "la maggior parte dei lavoratori dal 2018 usufruisce di ammortizzatori sociali che scadranno questo mese e del nuovo imprenditore annunciato nell'ultimo incontro in Regione dalla proprietà, non si vedono tracce. Non abbiamo belle sensazioni su questa vertenza. Lunedì ci torneremmo in Regione, il tempo sta per scadere. Al Mise e alla stessa Regione chiediamo si sapere se il progetto è ancora valido". E in merito a Stellantis: "La produzione si fermerà per la pausa natalizia, circa 5 settimane e si paventa il ritorno al turno unico a partire dal 2024. E' vero che si stanno facendo investimenti per la trasformazione nell'elettrico ma i nuovi processi produttivi della mobilità del futuro ci fanno sempre più pensare che non possiamo continuare a ritenere che l'automotive possa essere il punto fermo dell'economia di questo territorio".