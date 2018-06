di Domenico Tortolano

Cassino è un comune dissestato. Uno dei pochi del Lazio. Infatti ieri sera il consiglio comunale dopo una lunga seduta, non priva di polemiche e di scontri sulle colpe, ha approvato il dissesto finanziario dell’ente con i voti della maggioranza di centrodestra, Lega compresa, in tutto 14 su 24 presenti, 10 contrari ed uno assente, il consigliere Franco Evangelista di Forza Italia in rotta con il sindaco. Hanno votato contro i consiglieri del Pd e di altre minoranze. “Una pagina triste per la città”, ma anche “una pagina buia, una pagina grigia” ed altre colorazioni. Queste le definizioni date al default da consiglieri di maggioranza e di minoranza. Una decisione sofferta (è la prima volta al comune di Cassino) presa dal sindaco Carlo Maria D’Alessandro ma condizionato, ha detto, dalle relazioni tecniche della dirigente dell’area finanziaria e dei revisori dei conti. Una massa debitoria accumulata negli anni, secondo il sindaco, che non consentiva più di amministrare correttamente l’ente. “Abbiamo messo il punto – ha esortato – ed ora possiamo ripartire con una nuova azione amministrativa anche se sarà costellata da limiti di spesa ma senza il fardello del debito.” Il sindaco, però, si è mostrato fiducioso sul futuro. “Noi – ha detto - ci risolleveremo, rigenerati, più forti di prima e soprattutto più forti delle vostre paure e dei vostri errori certificati e lo faremo restando uniti insieme alla cittadinanza.” Nella sua relazione l’assessore alle finanze Ulderico Schimperna ha precisato che il dissesto “è un evento di carattere eccezionale e purtroppo patologico per la vita dell’ente”. Aggiungendo che “l’amministrazione è consapevole che il dissesto sia oggi l’unico strumento per restituire al Comune un bilancio strutturalmente e stabilmente riequilibrato.” Queste le cifre del debito da estinguere: 15.782.000 euro certi e copertura economica per 8.842.228 euro. Senza copertura debiti per 6.940.000 euro. Le passività potenziali al netto di quelle accertate e definite sono 33.300.000 euro (gran parte riferite al debito con il gestore idrico). In totale oltre 49 milioni di euro tra debiti certi e potenziali. Questi debiti saranno gestiti per cinque anni (2019-2024) da tre commissari ministeriali. Se i cinque anni non saranno sufficienti il periodo si potrà allungare e comunque i debiti potenziali quando diventeranno certi (in tutto o in parte) potrebbero tornare in carico dell’ordinaria amministrazione e quindi costituire una nuova massa debitoria aggiungendosi a quella che si verrà a formare nei prossimi anni. E quindi si potrebbe prospettare, è stato detto, un secondo dissesto.

Martedì 26 Giugno 2018



