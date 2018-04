di Elena Pittiglio

«A voi, giovani laureati, auguro di seguire sempre i principi della Costituzione: i principi di libertà e di uguaglianza». Queste le parole rivolte da Giovanni Conzo, Procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Benevento ed ex procuratore alla Dda di Napoli, ai giovani laureati in Giurisprudenza , presso l’ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale. Il procuratore Conzo, ospite d’onore alla cerimonia di consegna delle pergamene dei laureati, ha continuato sottolineando: «La nostra Costituzione è ancora attuale e non è stata ancora attuata in molti principi. Il vostro punto di riferimento e la vostra bandiera deve essere la Costituzione». Alla cerimonia hanno presenziato il rettore Giovanni Betta e il direttore del Dipartimento Giuseppe Recinto. «Chi sceglie di studiare Giurisprudenza a Cassino – ha rimarcato Betta - ha gli strumenti per poter fare il giurista in tutti gli ambiti». Sono state 142 le pergamene consegnate nell’Aula Magna della Folcara ai laureati nella triennale e magistrale nello scorso anno accademico. Durante la cerimonia il rettore ha consegnato due premi di laurea a Chiara Forcina e Laura Ruggiero, le neo dottoresse che, oltre a conseguire la laurea con 110/110 e lode, hanno ottenuto una media altissima agli esami.





