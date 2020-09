© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune è alla ricerca di giovani, sotto i 35 anni, pronti a prendere in gestione la Rocca Janula, risalente alla seconda metà del X secolo e costruita ad opera dell’abate Aligerno. In particolare il Comune cerca giovani talentuosi che, attraverso un’impresa o un’associazione giovanile, possano prendere in gestione per i prossimi quattro anni il sito e ceare, così, accoglienza turistica e animazione culturale. Il progetto, che rientra nell’ambito dell’azione di politiche giovanili portato avanti dall’assessore alla Coesione sociale Luigi Maccaro, si inserisce in “Itinerari giovani” della Regione Lazio. Chi si aggiudicherà la gestione grazie a “Itinerari giovani” riceverà 108 mila euro; una somma destinata all’organizzazione dell’accoglienza e alla programmazione di eventi. L’iniziativa, che è una risposta concreta ai bisogni del territorio, è realizzata in sinergie da due assessorati: Coesione sociale e Cultura e Turismo. “I beni comuni – dichiara Maccaro – vanno utilizzati anche per progetti di inclusione sociale e di inserimento lavorativo per i giovani”. Al bando potranno rispondere sia associazioni o imprese di giovani sia gruppi non costituiti che, però, si impegnino a costituirsi in soggetto giuridico in caso di vincita del bando. “Il progetto di gestione – spiega l’assessore alla Coesione sociale – dovrà essere in parte organizzativo per accogliere turisti giovani, per diffondere in Italia e in Europa il ‘brand’ Cassino e in parte animare la Rocca con eventi culturali”. Per Maccaro i ragazzi potranno fare della passione un lavoro. “E’ anche un modo per educare i giovani alla cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dei beni comuni, un laboratorio pere sperimentare la sussidiarietà come stile di amministrazione partecipata” aggiunge l’assessore, il quale pensa a dare in gestione ai giovani, con la stessa formula, altri beni comuni. “Non più – conclude - la concessione di un bene pubblico ad un privato affinché lo inserisca nel suo progetto di business, come è stato fatto in passato. Ma una coptezione sana tra organismi non profit composti da giovani per una gestione condivisa”. Ad essere coinvolto è anche l’assessore Danilo Grossi , il quale annuncia un'altra iniziativa: “Presto sarà possibile officiare matrimoni civili presso la Rocca Janula”. La giunta ha approvato il regolamento per lo svolgimento dei matrimoni. “Abbiamo un Regolamento – riferisce l’assessore Danilo Grossi – per poter celebrare matrimoni all’interno dell’ex Chiesa. L’approvazione in giunta è il primo passo perché ora il Regolamento sarà trasmesso al Prefetto di Frosinone per le autorizzazioni. Il terzo passaggio – afferma sempre l’assessore Grossi – stabilire un costo per poter usufruire del posto. La somma potrebbe variare dai 300 ai 500 euro. Ovviamente – dice infine – parliamo solo di celebrazione del matrimonio, sono esclusi i banchetti. C’è da dire che già diversi hanno chiesto di potersi sposare alla Rocca Janula”.