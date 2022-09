Cassino, accoltellato in un bar del centro: grave un uomo, in fuga l'aggressore

Scoppia la lite in un bar a Cassino, in pieno centro: un uomo finisce in ospedale in condizioni serie, dopo essere stato accoltellato al volto e alla testa. Dalle prime informazioni che trapelano sarebbe scoppiata una lite tra due uomini in un bar di viale Dante, in pieno centro. Nel tentativo di portare la pace, è intervenuto un altro uomo che è stato però colpito, sembrerebbe prima con una bottiglia di vetro e poi anche con un coltello. Subito sono giunti i soccorsi.

L'uomo ferito è stato ricoverato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, cure mediche anche per uno dei due litiganti di nazionalità straniera bloccato all'esterno del locale. I carabinieri della Compagnia di Cassino stanno indagando: l'uomo che ha estratto il coltello si è infatti dato alla fuga. Stando alle prime informazioni sarebbe un cittadino di origine nordafricana.