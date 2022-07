Cassino, branco di cinghiali a spasso vicino a un supermercato

Anche i cinghiali vanno a fare la spesa. Un branco di ungulati è stato avvistato nella tarda serata a Cassino, in via Casilina Sud, nei pressi di un noto supermercato. Nella Città ai piedi dell’Abbazia contcontinuano insomma ad imperversare i cinghiali in cerca di cibo che scendono proprio dal monte che conduce al monastero causando non do rado disagi agli automobilisti e non solo. Di recente il parco dei monti aurunci aveva predisposto un piano per abbattere gli ungulati ma ad oggi ancora continuano a registrarsi criticità, soprattutto nelle ore serali.