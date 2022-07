Cassino, cinghiale sulla carreggiata investito da un'auto: paura sulla Casilina

Un incidente tra un'auto e un cinghiale si è verificato questa sera sulla Casilina Sud, in prossimità del comune di Cassino. L'attraversamento improvviso dell'ungulato non avrebbe dato scampo all'automobilista in transito. Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri. Sembrano non essere gravi le condizioni dell'automobilista ma lo spavento è stato tanto. Il sinistro di questa sera segue di pochi giorni quello della scorsa settimana che si è verificato sempre nel comune di Cassino e sempre a causa di un branco di ungulato che al calar della sera scendono dalle montagne in cerca di cibo.