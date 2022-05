Cassino che legge, oggi l'ultimo appuntamento

L'ultimo appuntamento della rassegna letteraria Cassino che legge è in programma per oggi alle 18.00, nella Sala Restagno del Comune di Cassino. Quello di oggi sarà un momento dedicato alla memoria di Antonio Di Bitonto, scomparso nel 2020 a causa di male incurabile, e nel contempo alla ricerca scientifica. Gli organizzatori presenteranno "Verso l'ultimo approdo": una raccolta di poesie di Mauro Crocetta, poliedrico artista scomparso prematuramente per cancro nel 2004. La Fondazione, che porta il nome dell'autore della pubblicazione, ha donato 100 preziosi cofanetti contenenti il volume "Verso l'ultimo approdo".

L'obiettivo della Fondazione, di cui Di Bitonto era tra i soci fondatori, è contribuire a finanziare la borsa di studio dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, istituita dalla famiglia Di Bitonto, al fine di sensibilizzare e diffondere la conoscenza del tumore NET al pancreas. L'incontro di oggi vedrà, oltre alla famiglia Di Bitonto, la presenza dell'Airc, rappresentata dai volontari del Cassinate, dell'assessore Grossi e della consigliera Vacca. "La cultura e l'arte tengono viva la memoria, unite allo scopo di contribuire alla ricerca dell'associazione ricerca sul cancro" sottolinea Grazia Di Bitonto, promotrice dell'evento.