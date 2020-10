> E il comune ha deciso di impugnare il provvedimento dando l’incarico al proprio legale l’avv. Lio Sambucci. Inoltre il comune si è cautelato. Al concorso per 6 posti di agente municipale verranno assunti subito i primi tre della graduatoria a seguito del concorso e poi se il giudice lo imporrà i tre ricorrenti. A gennaio prossimo, con il nuovo bilancio, saranno assunti gli altri concorrenti ritenuti idonei, ossia tre ed oltre secondo le autorizzazioni ministeriali. Intanto questa mattina inizieranno le prime prove scritte del concorso per 16 posti dopo le selezioni svoltesi la settimana scorsa a Frosinone. Oggi alle ore 9,30 e il 6 ottobre alle 15,30 nella palestra della scuola elementare di via Pascoli a Cassino si terranno le due prove scritte per i 54 ammessi al concorso per 5 posti di Istruttore Tecnico-Geometra, categoria C1. Gli orali il 5 novembre alle 9,30 in sala Restagno in comune. Su 170 candidati iscritti si sono presentati alla prova selettiva in 84, ammessi 54, con età tra 28 e 57 anni. Questa la Commissione esaminatrice: presidente Franco Loi, segretario comunale, Proietti Andrea ed Emanuela Frola. Segretario Gianfranco Casale. Compenso complessivo 1.728 euro e 900 per rimborso spese.

Cresce l’attesa per un’assunzione al comune di Cassino non solo da parte dei 232 candidati rimasti in corsa per 16 posti da assegnare in base ai concorsi in fase di svolgimento ma anche di altri che hanno già lavorato per l’ente. E il caso assunzioni è stato esaminato ieri in comune dal sindaco Enzo Salera. C’è il caso dei tre ex vigili urbani che chiedono di essere stabilizzati e adesso c’è anche il caso di otto lavoratori addetti al servizio riscossione dei tributi locali che chiedono di essere riassunti dalla ditta che ha vinto l’appalto. E a questi si è aggiunto il caso della Publiparking, la ditta che ha in gestione le strisce blu e che a gennaio scorso ha riassunto 32 addetti. Ieri mattina i dirigenti della società in un vertice con il sindaco hanno presentato il conto. Hanno detto che per il Covid gli incassi si sono azzerati e già erano bassi dall’inizio ed anche adesso non sono brillanti. E quindi hanno richiesto una revisione del contratto evidenziando l’eccessivo numero di lavoratori in carico, ben 32, e ne basterebbero la metà. Al diniego del sindaco sulla revisione la Publiparking ha prospettato una riduzione della percentuale degli incassi per il comune. Su questa ipotesi c’è stata un’apertura di Salera. Ora dovranno rivedersi insieme agli uffici finanziari per valutare i conti che presenterà la ditta. La riduzione riguarderà sia la percentuale sul ticket che sulle multe. <