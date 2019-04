© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSINO, I CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALISono state presentate ieri le prime liste dei candidati alle elezioni comunali di Cassino. Sono cinque i candidati sindaco: Mario Abbruzzese per il centrodestra, Enzo Salera per il centrosinistra, Giuseppe Golini Petrarcone, indipendente, Renato De Sanctis, civico, Giuseppe Martini, M5S. Queste alcune delle 17 liste a sostegno dei candidati sindaco.Lista De Sanctis:Palma Marina, D’Aguanno Federica, D’Alessandro Giovanna, Tomasso Antonio, Merlino Rosario, Pallucci Gaetanina, Pontone Massimo, Fionda Adriano, Venturi Emiliano, Caringi Annamaria, Matrunola Antonio, Manfellotto Raffaele, Mastrocicco Giovanni, Pirolli Gilberto, Rossi Silvana, Capaldi Simona, Rossi Debora, Zara Ruggero, Di Carlo Maria, Calcagni Valerio, Iannattone Filomena, Meta Simonetta, Pittiglio Celestino, Fuoco Dante.Lista Sinistra Unita: Durante Vincenzo, Colavecchio Maurizio, Esposito Vittorio, Guarino Cinzia, Izzi Roberta, Lanni Emiliano, Melaragni Mario, Palma Riccardo, Papa Francesco, Patamia Gaetano, Pittiglio Lucia, Procino Gemma, Statuti Bruno, Tarallo Gennaro, Velardo Marco, Federici Gianna.Liste di sostegno a Petrarcone. Orgoglio Cassinese: Fontana Salvatore, Borraccio Laura, Valente Franco, Pontone Daniela, Palombo Rita, Famiglietti Antonio, Zollo Roberto, Bruno Alessandra, Della Corte Lavinia, Di Sano Renato, Ginevrino Monica, Spiridigliozzi Romina, Meneses Paola Sabrina, Mastronardi Luca, Pastore Rosa, Brizzi Mauro, Panza Marta, Arciero Fabio, Fionda Mara, Moccia Jessica, Secondino Agostino, Gigante Antonio, Teoli Marco, Broccoli Claudio.Polo civico: Abronzini Armando, Bellico Maurizio, Candelaresi Pino, Carcione Elisa, Colatosti Manuel, D’Aniello Sabrina, Del Greco Marisa, Di Muccio Ernesto, Di Paolo Guido, Di Paolo Maria Assunta, Ghini Maurizio, Ingino Francesca, Maddaloni Francesco, Marsella Robertino, Palmieri Annamaria, Pinchera Marcello, Ragozzo Velia, Rizza Barbara, Romito Paolo, Saggese Enrica, Spiridigliozzi Saverio, Taiotti Francesco, Mirko Tong, Vesseri Alessandra.Cassino nel cuore: Mignanelli Massimiliano, Chiusaroli Rossella, Tartaglia Gianluca, Tiseo Vincenzo, Arcaro Mario, Cascone Carla, De Angelis Maria, Di Meo Francesco, Di Sano Erika, Fusaro Donatella, Girardi Concetta, Guarino Annalisa, Martucci Raffaella, Masi Giulia, Miele Sergio, Panaccione Alessio, Rago Vincenzo Russo Jessica, Rotondo Gianfranco, Sacchetti Carlo, Simeone Jessica, Tiseo Eva, Urbani Annarita, Vittiglio Alessio.Candidato sindaco Mario Abbruzzese. Lista Fratelli d’Italia: Abbatecola Angela, Alagia Luciano, Bangalascu Alexandro, Mandaraba Alina, Cristiano Fabio, Di Carlo Antonio, Di Pascale Franca Marina, Di Ponio Alessia, Di Ruscio Manuela, Evangelista Sergio, Gaias Gavino, Garbin Alessandro, Martone Luca, Mascio Giuseppina, Massaro Vincenza, Matera Vincenzo, Munzi Gianni, Perreca Gerardo, Quagliozzi Luca, Salvatore Marco, Soave Vittorio, Vacca Michele, Verrecchia Maurizio, Vizaccaro Dario.UDC: Almagno Graziella, Angioli Massimiliano, Bottiglieri Gerardo, Canale Marco, D’Aliesio Sara, Del Fonso Gerardina, Di Cicco Antonio, D’Onofrio Gaetano, Iannuccilli Maria Carla, Iannuccilli Stefania, Marrone Massimiliano, Maraone Loren, Matassa Annamaria, Reina Marco, Saddò Vincenzo, Tedesco Giuseppe, Terenzio Gianluca, Tribuzio Sergio, Angelone Erasmo, Di Gerio Elvio, Miele Angelo, Raimondi Rita, Ambrosetti Angelo, Evangelista Dante.Forza Italia: Calvani Francesca, Bongiovanni Antonia, Bianchi Edi, Croce Francesco, Currenti Alessandro, D’Onofrio Francesco, De Rosa Alessio, Evangelista Angelo, Ferraro Emilia, Grimaudo Oscar, Langiano Gianrico, Lanni Giancarlo, Lautieri Romina, Maraone Antonio, Matera Sara, Meta Alberto, Pagliarella Andrea, Panaccione Angelo, Pontone Paola, Quaglieri Marina, Rinaldi Alessio.Lega: Bevilacqua Michelina, Abbate Roberta, Casaretti Fabio, D’Agostino Roberto, De Luca Giovanna, Di Netta Simona, Ferrari Luca, Fionda Emiliano, Gaviano Anna, Kela Ahmed, Marciano Massimo, Marsella Eleonora, Monticchio Claudio, Noury Nora, Peluso Lodovico, Russo Maurizio, Tedesco Fabiano, Terenzio Walter, Trotta Chiara, Valente Giorgio, Vigliucci Angelo, Viva Giuseppe, Tawinkelova Dana, Evangelista Francesco.Di Mambro per Cassino: Di Mambro Carmine, Leone Benedetto, Rijtano Aurora, Donati Mario, Aceti Claudio, Liquori Laura, Toti Bruna, Pittiglio Davide, Mancini Raffaella, Parmisano Vincenzo, Colella Lory, Viola Francesco, Mascio Loredana, Di Giorgio Maria, Milone Luigi, Adernò Corrado, Fernandez Angela, Mazzonna Elvio, Di Marco Lina, Balletta Enrico, Niro Oliviero, Oliva Antonio, Evangelista Walter, Di Giorgio Anna Paola.