Cassino, cadavere di una 23enne trovato in Superstrada: è giallo

Una donna, questa notte, è stata trovata morta lungo la Superstrada a Cassino, non molto distante dall'ingresso dell'ospedale Santa Scolastica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso sono stati vani. Al momento non si conoscono le cause del decesso. Sul caso indagano i carabinieri del capitano Scolaro che stanno anche accertando le generalità della donna. Potrebbe essere stato un incidente stradale ma al momento non ci sono certezze.

Ore 9.30 Il tratto di Superstrada è stato chiuso già da diverse ore, sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri in attesa dell'arrivo del magistrato, il dottor Emanuele De Franco, e del medico legale per i primi accertamenti e per la rimozione del corpo. Intanto è stata identificata la vittima, si tratta di una donna 23 anni.