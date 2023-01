Sabato 7 Gennaio 2023, 08:18



Ormai è una spesa fissa per il Comune di Cassino il risarcimento ai cittadini per danni causati da incidenti stradali o infortuni. Tutta colpa di marciapiedi dal fondo sconnesso per i troppi anni di scarsa manutenzione, o per le radici degli alberi che hanno sollevato l'asfalto o le mattonelle e in alcuni casi sono entrate sotto il pavimento dei negozi. O per le buche stradali, più spesso. E per riparazioni in ritardo. Ed altro. Alcuni anni fa il risarcimento aveva superato la somma di oltre un milione di euro. Nel 2022 il Comune ha risarcito per 89 mila euro, ma la richiesta era stata di 268 mila euro. Tra le transazioni e le esclusioni per cause vinte la somma si è ridotta. E così alle casse comunali è andata bene. Nell'anno appena passato sono state 139 le istanze di risarcimento per danni da sinistri presentate. Nel 2021 erano state 83 in più, ossia 222.

E centinaia di domande presentate prima del 2018, prima del dissesto, vengono pagate dai commissari liquidatori tagliate della metà. Riguardano sia le riparazioni di auto, moto e bike che i danni fisici. E così tutti si sono visti liquidare anche somme irrisorie. Con le istanze con documentazioni fotografiche o dichiarazioni di testimoni chiedono i danni per pneumatici distrutti, o per la carrozzeria rovinata, ed altro. E molti, soprattutto anziani, come accaduto nei giorni scorsi, chiedono il risarcimento per i danni fisici procurati dalle cadute a causa dei marciapiedi con le gobbe dell'asfalto o di mattoni scollati.

Il settore Affari Legali, inoltre, segnala la riduzione delle cause iscritte a ruolo avverse all'ente. Sono state 54 l'anno scorso mentre nel 2021 erano state ben 63, pari a meno 14,2 per cento. E riduzione anche delle somme impegnate, ossia nel 2022 sono stati 134 mila euro mentre l'anno precedente 203 mila, pari a meno 33,8%. Poi le resistenze in giudizio da parte dell'ente comunale sono state 41 nell'annualità scorsa.

GLI ALTRI DATI

Per quanto riguarda il lavoro della Segreteria comunale nel report annuale viene segnalato che i contratti per appalti di lavori e di servizi gestiti con personale interno sono stati 29, registrati dal Segretario Generale. I diritti di Segreteria incassati nel 2022 sono stati 44 mila euro dai contratti sottoscritti dal Segretario comunale. Per il settore Servizi anagrafici si segnala che le carte d'identità rilasciate dall'ufficio Anagrafe sono state ben 4005, di cui 3890 in formato elettronico. Sono stati 3.780 i certificati rilasciati dall'Ufficio (certificati di residenza, stato di famiglia, nascita, ed altri). Ben 771 le immigrazioni di residenza da altri comuni definite nel corso dell'anno 2022. Inoltre 7186 atti e certificati di nascita, morte, matrimonio, unione civile, cittadinanza. Ed invece 4929 gli aggiornamenti, cancellazioni, iscrizioni nelle liste elettorali, oltre a certificati di leva e tessere elettorali. In merito alle attività produttive le pratiche istruite in modalità digitale su Impresa in un giorno (Scia, licenze, etc), sono state 562. E 420 relative all'Ufficio Mercati (censimento, controlli requisiti, autorizzazioni).