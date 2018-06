Cassino, Bove sul podio del Giro d'Italia di Handbike.

di Elena Pittiglio

Fabrizio Bove è il vincitore assoluto maschile della seconda tappa del giro d’Italia di Handbike, ospitata dalla città di Cassino. Bove ha tagliato il traguardo su Corso della Repubblica al termine dei cinque giri compiuti in 55 minuti e 43 secondi con una velocità media di 26,37. La vincitrice femminile assoluta è Francesca Porcellato. La tappa del giro d’Italia ha visto gareggiare 70 atleti su un circuito di 5 km, che si è sviluppato per metà tra le vie principali del centro della città e per l’altra metà sulla salita per Montecassino. Dopo il preludio della gara, rappresentato XVII Maratonina Internazionale con i ragazzi ‘speciali’, i riflettori si sono spostati sulla seconda tappa della nona edizione del Giro d’Italia di Handbike. La partenza fissata alle ore 10.00 di domenica mattina, su Corso della Repubblica, è slittata di venti minuti, con gli atleti già schierati in posizione di partenza, in quanto si sono resi necessari ulteriori controlli ai varchi. Considerata l’esigenza di chiudere altri due varchi, tra cui quello di via Riccardo da San Germano, il sindaco Carlo Maria D’Alessandro in persona, dalla postazione di partenza, ha coordinato i volontari della Protezione civile mentre Antoine Tortolano, presidente dell’Aprocis e organizzatore della manifestazione, in pochi minuti effettuava i controlli su tutti i varchi. Alle 10.20 si è dato il via alla gara terminata dopo un’ora con la premiazione dei vincitori e la consegna delle Maglie rosa a H1 Riccardo Cavallini, H2 Marco Leti, H3 Alex Landoni, H4 Christian Giagnoni, H5 Fabrizio Bove, HO Alberto Glisoni, WH1 Natalia Beliaeva,

WH2 Anna Grazia Turco, WH3 Francesca Porcellato, WH4 Silke Pan. “Una grande occasione per la città” ha commentato il sindaco D’Alessandro, il quale ha continuato: “Queste persone speciali rendono speciale la città nel momento in chi si riversano a Cassino per gareggiare. C’è stato un ritardo dovuto ad un problema, ma è stato tutto risolto”. “Grazie all’amico Antoine Tortolano – ha sottolineato il patron del Giro Andrea Leoni – siamo riusciti a trovare la giusta sinergia per far giungere a Cassino la tappa”. Nel pomeriggio si è svolta la XVII edizione della gara podistica ‘Corriamo intorno all’Abbazia’ con circa ottocento atleti arrivati da tutta Italia. A vincere nella categoria uomini è stato Francesco Mallozzi della Polisportiva Ciociara ‘Antonio Fava’. Nella categoria donne si è affermata Francesca Marotta del Cus Cassino. Per la categoria società il podio è stato conquistato dalla Polisportiva ‘Antonio Fava’.

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:07



