Il parco tematico “Il bosco delle favole” all’interno delle terme varroniane di Cassino rimarrà aperto anche a Ferragosto. Più di 30.000 le visite da Italia ed Europa e a Ferragosto una caccia al tesoro. In palio un viaggio per tutta la famiglia.Il Bosco delle favole è pronto a stupire nuovamente. Aprirà le porte a tutti i visitatori ininterrottamente dal 14 al 18 agosto dalle ore 15 alle 23. Ma la sorpresa più grande è prevista proprio per il giorno di Ferragosto quando l'incantevole località diventerà un luogo ancora più magico. Nel verde e tra le sorgenti sarà organizzata una caccia al tesoro alla quale potranno partecipare tutti i visitatori e le famiglie. Cinque enigmi da risolvere distribuiti nelle varie aree tematiche del parco porteranno grandi e piccini in un'avventura ancora più entusiasmante. Ai primi classificati andrà in premio un viaggio. "L'idea di organizzare una caccia al tesoro è nata per offrire un'esperienza entusiasmante da vivere in gruppo - ha spiegato Domenico Durante della Seven Produzioni ed Event Manager del Bosco delle Favole - ovviamente sarà possibile visitare il parco senza partecipare alla caccia al tesoro. Le regole dell'iniziativa saranno spiegate all'ingresso, vicino al botteghino.”A. T.