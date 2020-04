© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue rapidamente l’iter per la consegna delle domande e la distribuzione dei buoni spesa ai cittadini bisognosi del comune di Cassino per il Covid-19. Già al secondo giorno dell’attivazione del servizio il comune è stato in grado non solo di ricevere e di valutare la veridicità delle autocertificazioni ma anche di consegnare i buoni fatti stampare d’urgenza di notte da una tipografia locale. Tanto che il comune di Cassino risulta il primo nel Lazio a distribuire già i buoni spesa. Può consegnare buoni fino ad un valore massimo di 405 mila euro ricevuti dal Governo nazionale (260 mila) e dalla regione Lazio (145 mila). Sono 540 le domande arrivate fino a ieri e già 170 i buoni spesa assegnati. Ci sono 7 assistenti sociali ad esaminare le domande pervenute e a dare il visto per la concessione del contributo. Ieri, però, alcune domande sono state fermate. Un richiedente percepisce già il reddito di cittadinanza di 780 euro. Tutte le domande escluse saranno riviste al termine. Se ci saranno ancora soldi disponibili verranno concessi contributi ridotti. Per ora vengono assegnati a quelli senza reddito di alcun tipo, neanche titolari di depositi bancari o postali o di case. Inoltre sul conto corrente del Comune per l’emergenza Covid-19 è arrivata una somma complessiva di 5.320 euro di donazioni ricevute in una settimana. Donazioni che servono per confezionare i pacchi alimentari. Finora sono stati distribuiti 160 pacchi viveri. I volontari hanno effettuato 335 consegne di spesa o farmaci a persone anziane. Sono state 67 le telefonate fatte per il monitoraggio degli anziani. Sono 40 i volontari attivi nei vari servizi organizzati dall’assessorato alla coesione sociale con il progetto “Cassino risponde”. L’ufficio dei servizi sociali è aperto dalle 9 alle 17 per accogliere le domande e per consegnare i buoni.