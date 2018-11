Cassino, gli All Blacks al cimitero del Commonwealth per i caduti in guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli All Blacks, i numero uno al mondo del rugby, hanno fatto tappa a Cassino. Da Roma, dove si preparano ad affrontare all’Olimpico sabato prossimo la Nazionale Italiana, alcuni di loro si sono recati in trasferta a Cassino. Un gruppo di All Blacks, tra cui Aaron Smith, libero dagli allenamenti, ne ha approfittato per venire a Cassino. La delegazione, in compagnia del loro accompagnatore europeo il cassinate Angelo Vecchio, ha fatto un breve tour per la città. La prima tappa è stata nei pressi della stazione Ferroviaria della città Martire, dove gli All Blacks hanno depositato delle ghirlande di fiori al Monumento. Poi è stata la volta della visita al cimitero del Commonwealth. Qui hanno commemorato i caduti durante la seconda Guerra Mondiale e lasciato una maglia agli All Blacks sepolti a Cassino. Un momento emozionante quello vissuto al cimitero del Commonwealth, dove gli All Blacks hanno realizzato l’Haka, una danza di guerra, ballo tradizionale dei Maori, che i giocatori neozelandesi fanno prima di ogni partita. Nel pomeriggio gli All Blacks hanno visitato l’abbazia di Montecassino. Tra una tappa e l’altra hanno avuto modo di stringere le mani di un rappresentante della locale squadra di rugby. A fare gli onori di casa per “I Briganti Cassino Rugby” è stato Igor Todisco, il quale si è intrattenuto con Aaron Smith che, proprio oggi, a Cassino ha festeggiato il suo 30° compleanno (insieme nella foto).