Cassino, la trasmissione "Bla-bla-bla" compie 40 anni: Gianni Testa festeggia con i vip

È stato da ragazzo appassionato di musica tanto da cominciare la sua carriera artistica come cantautore. Era il 1981 e poi l'idea di acquistare una telecamera (costo tremila euro) per poter filmare gli eventi musicali di Cassino e provincia ed anche sulle spiagge del sud pontino. Un ambiente troppo ristretto per il funambolico Gianni Testa di Cassino e così pensò di tentare l'avventura al festival di Sanremo. La sua trasmissione"Bla-bla-bla e non solo chiacchiere" compie 40 anni e ieri sera Gianni Testa ha festeggiato l'anniversario in un locale alla moda di Roma, il Flapper Cabaret di Via Saluzzo, 55, con Marilyn Stal. Presenti tanti vip e sportivi.

Racconta Gianni Testa, cantautore, regista, showman: «La mia fortuna fu il primo anno a Sanremo, ero uno dei primi ad andare in giro con una telecamera in spalla. Conobbi il capo struttura Rai Mario Maffucci che mi diede il pass per andare anche nei camerini. E così cominciai ad intervistare i cantanti. Il permesso venne esteso agli anni successivi. Le interviste a Gabriel Garko, ai Dek Dek, e tanti altri. La mia trasmissione va in onda su molte emittenti televisive nazionali e su Teleuniverso ogni sabato notte. Devo ringraziare il patron dell'emittente per l'ospitalità».

LA TRASMISSIONE

E così da 40 anni è un fedele di Sanremo nonostante l'età. La sua trasmissione, praticamente, è nata nei cabaret della capitale. I suoi show sempre affollati. Ieri sera accanto a lui c'era l'artista Marilyn Stal. Suo collaboratore fidato è il manager della piattaforma digitale Tatatu, Giovanni Iervolino, padre produttore cinematografico di Andrea Iervolino. Ieri sera a celebrare Gianni Testa anche Francesca Ceci, Amedeo Goria, Andrea Ripa di Meana, Mara Keplero, Sergio Natale, in uno spettacolo di burlesque, singer performer e musica fino all'alba. «Sono contento - dice - di aver fatto conoscere tanti artisti attraverso il mio programma televisivo. Cantanti, attori, attrici, ballerine ed artisti di ogni talento».