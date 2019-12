© RIPRODUZIONE RISERVATA

Termina con l'ennesima sconfitta casalinga (69-81) un 2019 da dimenticare per la Virtus Cassino. I rossoblù cedono anche al Valmontone e restano fanalino di coda con appena un successo all'attivo.Fantozzi deve ancora rinunciare a Magini, Lasagni e Bryan. Il primo periodo parte malissimo per Cassino che subisce un pesante 0-14. Devono passare ben sei minuti per il primo canestro rossoblù con Fioravanti. La Virtus prova pian piano a rientrare in gara, ma Svoboda non è in serata e già nel primo periodo commette tre falli. Il pesante passivo dei primi minuti peserà per tutta la gara, oltre a un arbitraggio incerto, contestato all'intervallo.Nel secondo periodo la Virtus gioca discretamente e sembra poter tornare in partita. Bene Liburdi che tiene in vita la squadra. Un quarto decisamente più equilibrato che si chiude con i punti realizzati da Puccioni per il - 8 (37-45).Nel terzo periodo la Virtus si avvicina ulteriormente e il gap si riduce fino a cinque punti. Ma Valmontone è chirurgica e va a segno sempre quando i rossoblù sembrano poter impattare. L'ultimo a mollare nei dieci minuti finali è capitan Liburdi che trascina il quintetto di casa fino al 56-61. Casale e Scodavolpe riaddormentano però il match con due triple mortifere. Passano i minuti, Cassino sbaglia troppo e negli ultimi due minuti il quintetto romano controlla agevolmente e porta a casa due punti preziosi. Ora la pausa natalizia, il girone d'andata si chiuderà con la trasferta capitolina sul parquet della Luiss.VIRTUS CASSINO: Liburdi 24, Svoboda 3, Fioravanti 8, Rovere 3, Zhgenti 5, Rovere 9, Gambelli ne. ,Pacitto ne, Cecchetti 2, Callara 7, Manzo 8, Lauria ne.VALMONTONE: Scodavolpe 11, Bonessio 13, Casale 11, Bisconti 13, Caridà 10, Cavallo 5, Di Poce 6, Santini 8, Ugolini 4, Misolic, Pedà ne.Antonio Tortolano