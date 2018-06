di Antonio Tortolano

Storico traguardo per la Virtus Cassino che batte (92-76) ancora Barcellona, chiude la serie sul 3-0, vince i playoff di serie B di basket e vola alla Final Four di Montecatini. Nella cittadina toscana, il 9 e 10 giugno, le quattro squadre presenti giocheranno per tre promozioni in A2. Alla Virtus basterà vincere una gara per staccare il pass per una incredibile promozione. L'avversaria uscirà dalla sfida tra Piacenza e Omegna, che domenica giocheranno gara4 della finale playoff del tabellone A.

Virtus Cassino: Del testa 10, Petrucci 13, Panzini 9, Carrizo 12, Bagnoli 31, Galuppi, Cena 9, De Ninno 7, Pasquinelli, Banach. Coach Vettese.

Barcellona: Brunetti 10, Idiaru 2, Grilli 14, Teghini 7, Pedrazzani 10, Sereni 12, De Angelis, Mustacchio, Gay 7, Caroldi 7, Stefanini 7. Coach Friso.

Parziali 20-20; 30-13; 16-19; 26-24.



