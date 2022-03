Cassino, auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio di piazza Restagno: feriti quattro ragazzi

Due auto e quattro persone coinvolte, questo il bilancio di un incidente che si è verificato poco dopo le 22 di questa sera a Cassino in piazza Restagno. A scontrarsi all'incrocio tra viale Europa e piazza Restagno una Fiat 500 e un Audi: le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi del posto che viaggiavano a bordo della Fiat 500 che si è ribaltata, trasferiti entrambi al Santa Scolastica di Cassino. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, i carabinieri della Compagnia di Cassino e i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino.