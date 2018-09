Investimento in via Garigliano a Cassino. È successo nella serata di ieri, quando un uomo che stava attraversando la strada è stato centrato da un'auto. Tanto lo spavento, ma per fortuna niente di grave. L’uomo, 56 anni, non ha riportato gravi ferite e non è in pericolo di vita.

Subito è stato soccorso dai presenti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 i quali lo hanno trasportato al Pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in venti giorni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno provveduto alla gestione del traffico.

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA