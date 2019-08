© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un assalto ai danni di una filiale della Banca Popolare del Cassinate, ma anche questa volta il colpo fallisce. Il raid ieri all’alba di ieri: una banda di malviventi ha fatto irruzione, dopo aver scardinato la porta d’ingresso, nella sede della Bpc di Cassino che si trova nel quar- tiere di San Bartolomeo. Almeno in tre, armati di spranghe di ferro, hanno sfondato la vetrata d’ingresso, è scattato l’allarme e loro, i malviventi, hanno fatto appena in tempo a portare via una cassettiera che era ancorata vicino ad una cassa. Il colpo, in sostanza, è fallito perché qualche ora dopo all’arrivo del direttore si è scoperto che quella cassettiera non veniva utilizzata da tempo ed era vuota. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cassino, di- retti dal capitano Mastromanno, i quali hanno avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini del circuito di sicurezza. È il secondo colpo, che fallisce, in un mese ai danni dalla BpC. L’altro c’era stato il 6 luglio scorso alla filiale che si trova nella razione Sant’Angelo in Teodice sempre a Cassino.Un mese fa, però, i malviventi riuscirono portare via, sradicandolo, il bancomat, ma nel corso della fuga, forse infastiditi da qualcosa, furono costretti a mollare il malloppo. Ci sono altri precedenti. A Roccasecca, in via Piave, il 29 maggio scorso. Sempre l’agenzia roccaseccana del- la BpC era stata presa di mira nella notte tra il 17 ed il 18 genna- io scorso, quando un gruppo di banditi tentò di portare via il bancomat senza riuscirci.