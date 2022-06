Venerdì 3 Giugno 2022, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 07:42



È corsa alle iscrizioni agli asili comunali. La scadenza delle domande è fissata al prossimo 30 giugno. Possono essere iscritti i bambini nati tra il primo gennaio 2020 e il 31 maggio 2022, per accedere agli 85 posti dei due asili e alla refezione e al trasporto scolastico. Sono 60 posti per il nido d'infanzia di via Botticelli e 25 a quello di via Alfieri intitolato all'on. Maria Maddalena Rossi che nel dopoguerra aiutò ad avere una famiglia tanti bambini orfani. Il pagamento delle rette avverrà in base all'Isee. Intanto a seguito della gara d'appalto la gestione dell'Asilo Nido comunale di Via Botticelli per un periodo di tre anni è stato aggiudicato alla società Esperia di Roma per un importo mensile di euro 590,73 per bambino frequentante di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Le famiglie dal prossimo primo settembre pagheranno tariffe ridotte. La giunta comunale ha approvato un mese fa la delibera che rimodula, con un forte ribasso, le tariffe che verranno applicate, a partire dall'anno scolastico 2022-2023, negli asili comunali Maria Maddalena Rossi di via Alfieri e di via Botticelli. Centinaia di famiglie cassinati vedranno diminuire, di circa il 40%, le rette di frequenza per i propri figli. Un taglio netto al quale, di pari passo, seguirà una serie di interventi di natura organizzativa che assicureranno un innalzamento della qualità del servizio per la prima infanzia, sempre più orientato verso le esigenze delle donne lavoratrici.

LE NOVITÀ

I nidi comunali saranno aperti da settembre a luglio e soprattutto verranno limitati i giorni di chiusura alle festività rosse e al mese di agosto. Una riorganizzazione del servizio contemplata nel nuovo regolamento. Di conseguenza sono aperte anche le iscrizioni alla refezione scolastica e al trasporto. Si pagherà in base all'Isee. Per i bambini provenienti da altri comuni le tariffe saranno diverse. Per il pasto il prezzo sarà unico di 5,18 euro. Per la frequenza le rette, in base al valore dell'Isee, andranno da un minimo di 50 euro mensili ad un massimo di 200 mentre prima da un minimo di 90 ad un massimo di 410 euro.

«Fin dall'inizio del mio mandato amministrativo ho voluto con decisione potenziare i servizi per la Prima Infanzia - ha detto l'assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Concetta Tamburrini - un anno fa con l'apertura dell'asilo nido M. Maddalena Rossi , grazie alla quale è stata potenziata la capacità recettiva dei servizi per l'infanzia. Ora, recependo un assist della Regione, è stato possibile l'abbassamento delle rette e contestualmente creare anche tutte le condizioni che possano sostenere l'inevitabile incremento dell'impegno economico da sostenere».