Ultimo aggiornamento: 21:44

A poche ore dalla presentazione di Salla guida del, arrivano le prime sei importanti conferme. La società ha infatti raggiunto l'accordo con Carcione, Giglio, Ricamato, Della Pietra, Tribelli e Darboe che dunque vestiranno la casacca azzurra anche nella prossima stagione.Senza esitare, buona parte del nocciolo duro della compagine cara al patron Rossi ha raggiunto l'intesa con il club.Soddisfatto Sandro Grossi che è tornato sulla panchina azzurra con grande entusiasmo. "Sono davvero felice, nessun calciatore ha avuto esitazioni e questo mi riempie d’orgoglio, significa che hanno fiducia in me e in questa società. Le importanti conferme ci permetteranno di proseguire l’ottimo lavoro svolto dal settore tecnico l’anno scorso e di non snaturare completamente un gruppo la cui forza è stata anche quella della coesione e dell’unità fuori e dentro il rettangolo verde".Anche il viceè raggiante: “Siamo contenti e proseguiamo in tal senso, mister Grossi haentusiasmato l’ambiente ed era quello che auspicavamo, abbiamo promesso ai tifosi che quest’anno presenteremo la squadra in mezzo a loro in centro città e lo faremo sicuramente”.Il presidenteè molto attivo sul parco giocatori, sia per quanto riguarda le conferme che i nuovi arrivi. "Attendiamo qualche ulteriore intesa, insieme ai nostri giovani “D valore” e in accordo con il coach abbiamo individuato almeno altre due pedine di rilievo e probabilmente chiuderemo l’accordo nelle prossime settimane”.Giglio è attaccante dal grande legame con i tifosi azzurri e con un ottimo feeling con Sandro Grossi. Capitan Carcione fa parte della storia di questa squadra. Ricamato è un centrocampista di grande esperienza e di sicura affidabilità. La crescita di Darboe è sotto gli occhi di tutti. Della Pietra ha dimostrato negli anni il suo valore mentre Tribelli porta il talento nel reparto offensivo.