Arrivano i banchi per le scuole elementari e medie ma dove li mettiamo se alcune aule sono chiuse e gli uffici di segreteria pure a causa del Covid? Succede nelle scuole di Cassino. Infatti le ditte fornitrici hanno comunicato al comune l’arrivo la prossima settimana dei 304 banchi richiesti l’estate scorsa ma ora c’è il problema della consegna. Perché per il coronavirus c’è il timore dei contagi per lo scarico e la disposizione nelle aule da parte delle persone addette. E poi finora gli istituti comprensivi avevano risolto, anche se provvisoriamente con i banchi a disposizione. Infatti ogni aula ha i suoi banchi. E così se ci saranno problemi verranno smistati dalle ditte nel deposito del settore manutenzione che dispone di ampi spazi. E poi man mano verranno consegnati alle scuole che ne hanno fatto richiesta. I banchi arriveranno con un mese di ritardo ma sono sempre bene accetti considerata l’emergenza. Intanto è stata pubblicata la determina dirigenziale con la quale viene approvata la spesa per il fitto di aule presso l’Istituto delle suore stimmatine di corso della repubblica a Cassino. Sono dieci aule utilizzate dal primo e dal terzo istituto comprensivo per una spesa di 73 mila euro per un anno di fitto. Spesa da imputare sui bilanci 2020 e 2021. Intanto proseguono gli esami dei concorsi comunali. Ieri si è svolta la prova scritta per 2 posti di Collaboratore Amministrativo, mentre giovedi 15 ottobre alle ore 15 e il giorno dopo alle 9,30 le prove scritte per i 3 posti di Istruttore amministrativo-contabile. E c’è attesa per la preselezione degli iscritti al concorso per 6 posti di polizia locale. Sono 684 partecipanti. Ieri il presidente della commissione esaminatrice ha confermato per il prossimo 22 ottobre la prova preselettiva presso il palasport id Frosinone al Casaleno alle ore 10 per il primo turno dei cognomi con lettere A-L e alle 12 quelli con le lettere M-Z. La prova scritta il 6 novembre alle ore 10 nella palestra delle elementari di via Pascoli di Cassino e il 30 novembre alle 10 in sala Restagno al comune. Alle prove scritte e orali, come per ogni concorso, saranno ammessi i primi 50 selezionati. Fra questi usciranno i sei futuri agenti di polizia municipale che vestiranno la divisa bianca. La commissione esaminatrice è la seguente: Rosanna Sanzone, presidente (Segretario Generale del Comune di Cassino), Maria Assunta Trinti, componente esperto, funzionario del Comune di Fiuggi, Dino Padovani, componente esperto, funzionario del Comune di Alatri. Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal dipendente dell’Ente Carmen Evangelista. E’ l’ultimo concorso in programma a seguito del ricorso. Il comune aveva rinviato la prova selettiva in attesa delle decisioni del Tar ma il ricorso è stato ritirato dai ricorrenti rivolgendosi al Consiglio di Stato che si riunirà a febbraio prossimo. Per le assunzioni, però, se ne parlerà entro fine dicembre quando saranno terminate tutte le prove e sarà passato il periodo di 30 giorni per eventuali ricorsi. Il comune ha fretta di assumere i vigili per la loro carenza. Infatti adesso sono rimasti in appena undici in una città di 36 mila abitanti e con tante incombenze da disbrigare. Tanto che è raro vedere lungo le strade del centro gli agenti municipali in divisa. E di multe alle auto per le trasgressioni al codice della strada non se ne parla. Tra il 2019 e il 2020 si parla di incassi minimi rispetto al milione di euro di alcuni anni fa incassati dalle contravvenzioni. Tanto che per il 2017 il comune deve ancora incassare 164 verbali per 47 mila euro di ritardatari. Sono partite nei giorni scorsi le lettere di sollecito prima dell’invio all’agenzia della riscossione.

