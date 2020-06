© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di nuovo tutti al capezzale del pianeta Fiat Chrysler di Cassino per sostenere la ripresa produttiva e del mercato dell’auto e per rinvigorire l’economia del territorio del Lazio meridionale. Da circa due anni per la crisi dell’auto è un continuo ricorrere a lunghi periodi di cassa integrazione. E Fiom-Cgil ha lanciato un appello alla politica per far ripartire lo stabilimento cassinate, forza trainante dell’economia locale. E ieri all’Attivo dei delegati sindacali di Fiom la politica si è incaricata di intervenire presso il ministero dello sviluppo economico e presso l’azienda. Lo ha annunciato il presidente del consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini il quale ha detto che presenterà un ordine del giorno all’assemblea della Pisana per richiedere la riapertura di un tavolo tecnico per un nuovo incontro al Mise, il prolungamento degli ammortizzatori sociali e il prolungamento dell’area di crisi complessa fino al sud della provincia, ossia fino a Cassino-San Vittore del Lazio per ottenere quei benefici previsti dalla legge. Adesso va da Anagni fino a Ceprano. Il sindaco di Cassino Enzo Salera, che fino a gennaio scorso si era fatto promotore degli incontri in regione e poi al Mise, riconvocherà la Consulta dei comuni del Cassinate per poi richiedere un confronto al ministero e con Fca. “L’economia di questo territorio – ha detto – è legata da quasi 50 anni a Fca e al suo indotto e perciò come istituzione saremo sempre in prima linea per la difesa del lavoro.” Il consigliere comunale Fausto Salera ha spiegato che lo stesso ordine del giorno della regione sarà portato anche al consiglio comunale di Cassino. Il segretario nazionale e responsabile del settore auto di Fiom Michele De Palma e il segretario provinciale Donato Gatti hanno ricordato che del piano industriale presentato due anni fa da Fca non è stato rispettato nulla. “Non c’è stato l’arrivo di vetture elettriche e ibride – hanno detto – non ci sono state vetture competitive tali da attrarre i compratori, ma solo annunci. Nessun investimento nonostante lo stanziamento promesso. La crisi di vendite di Fca c’era già molto prima del Covid. Fca conferma sempre il piano ma finora non c’è nulla di nuovo. Solo che la Giulietta finirà la produzione e nessun nuovo modello di quel segmento è stato annunciato. Il Suv Maserati arriverà nel 2021. E per adesso solo cassa integrazione. I lavoratori e le loro famiglie non possono vivere con metà salario per anni.” Ed hanno concluso “non c'è tempo da perdere per Cassino perché è a rischio l’occupazione e l’economia dell'intera provincia.” De Palma, Simone Marinelli, coordinatore nazionale per la Fiom-Cgil e Donato Gatti, hanno aggiunto:«La crisi dello stabilimento Fca di Cassino, dove sono in essere ammortizzatori sociali e le produzioni sono sostanzialmente ferme, oltre a gravare pesantemente sul reddito dei lavoratori, rischia di mettere in ginocchio l'intera provincia. Lo stabilimento infatti non solo dà lavoro ai lavoratori diretti e della componentistica ma anche ad altre centinaia di attività. Questa è una realtà importante,il prolungarsi della crisi non solo metterebbe in discussione il lavoro e l'economia ma anche il futuro dei giovani dellaprovincia che rischiano la disoccupazione». Inoltre sono intervenuti i consiglieri comunali Rosario Iemma, Fausto Salera, Arianna Volante, la presidente del consiglio comunale Barbara Di Rollo, la parlamentare M5S Enrica Segneri e il consigliere Regione Lazio Loreto Marcelli. Per De Palma e Marinelli “Positivi gli interventi e gli impegni assunti dalle istituzioni e dalle forze politiche presenti, ma è necessario accelerare. Non c'è più tempo, il Governo deve assumere il settore automotive come strategico e convocare le parti sociali”.