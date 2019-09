© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato suicidio in casa: si spara un colpo di fucile al volto, anziano in fin di vita.E’ successo ieri mattina a Cassino, dove un settantenne ha imbracciato il fucile da caccia regolarmente detenuto, lo ha rivolto contro di sé e ha premuto il grilletto.Scene terribili, quelle vissute all’interno di un’abitazione alla periferia di Cassino. A scoprire il tutto sono stati alcuni parenti presenti in casa in quel momento, i quali, udito il colpo di fucile e viste le condizioni di salute dell’uomo, hanno subito chiamato il 118 e i carabinieri. L’anziano, in fin di vita, è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale «Santa Scolastica», dov’è stato stabilizzato. Immediatamente ne è stato disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale Umberto I di Roma. La prognosi è riservata. Sull’accaduto hanno eseguito gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Cassino. Il tentato gesto estremo dell’uomo è stato ricondotto a una crisi depressiva. I medici dell’ospedale di Roma stanno facendo il possibile per strapparlo alla morte.