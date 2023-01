Cassino, anziana cade in casa: soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco

Brutta avventura per un'anziana che vive sola, in via De Nicola a Cassino: è caduta ed è rimasta a terra per dierso tempo. E' stato lanciato l'allarme al persone sanitario del 118 e ai vigili del fuoco. Questi ultimi sono entrati da una finestra laterale, posta al secondo piano, e l'hanno soccorsa. Era cosciente. Tanta l'apprensione per la donna.