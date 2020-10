Altre 44 telecamere saranno installate a Cassino nell’ambito del “Patto per l’attuazione della sicurezza Urbana”. La delibera è stata adottata ieri mattina dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Enzo Salera. Nella stessa giornata, in virtù di tale atto propedeutico, è stata presentata la richiesta di finanziamento per installare ulteriori 16 telecamere in via Lombardia, largo Molise, parco Baden Powel, villa comunale, via Garigliano, viale Europa, via Volturno e nel quartiere Colosseo. L’importo finanziabile è di circa 19.000 euro e consentirà di acquistare telecamere di altissima risoluzione e capacità di ripresa in ogni condizione di illuminazione. Un’altra richiesta di finanziamento alla Regione Lazio è stata avanzata il mese scorso per installare 15 telecamere nel quartiere San Bartolomeo. Inoltre il mese scorso è stato approvato il progetto denominato “Scuole sicure” che vedrà a breve l’installazione di 13 telecamere davanti agli edifici scolastici cittadini. Lo scopo è di scoraggiare lo spaccio davanti alle scuole. Sempre ieri si è dato il via ad una strettissima collaborazione per l’attuazione concreta della sicurezza urbana tra Prefettura e Comune di Cassino. Il fine è quello di porre in essere strategie che facciano aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, che contrastino ogni forma di illegalità e favoriscano l’impiego delle forze di polizia per far fronte alle esigenze di sicurezza, anche quelle straordinarie, del territorio comunale. E di fronte alla serie di furti di queste settimane nelle abitazioni sia a Cassino che nel Cassinate il sindaco ieri ha scritto al prefetto Portelli per chiedere la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Questi furti – ha scritto Salera – stanno creando allarme sociale tra la popolazione”. E il sindaco precisa:”Dunque, prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e promuovere il rispetto del decoro urbano saranno obiettivi finalmente più perseguibili, grazie proprio anche alle numerose postazioni di videosorveglianza che sono state e saranno installate nei prossimi mesi nella nostra città.” Il Patto per l’attuazione della sicurezza Urbana, si fa rilevare in comune, previsto dalla legge n.48 del 18/04/2017, vedrà la Prefettura e le Forze dell’Ordine sempre più vicine ai cittadini di Cassino. Presso la Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) sarà in funzione una Cabina di regia, di cui faranno parte rappresentanti delle forze di Polizia di Stato e della Polizia locale, con il compito di monitorare, a scadenza semestrale, lo stato di attuazione del Patto. “Un impegno meritorio in questo campo va all’assessore Barbara Alifuoco e al consigliere Riccardo Consales – è detto in una nota - che, con sensibilità, avvertono, assieme alla Amministrazione, le preoccupazioni in merito alla sicurezza e sono impegnati ad operare per far fronte ad un problema assai sentito dai cittadini.” L’assessorato all’ambiente, inoltre, installerà fototrappole nelle zone periferiche per individuare quei cittadini, di Cassino o dei comuni confinanti, che continuano a gettare buste di rifiuti lungo le strade o nei fossi. Sono previste multe pesanti per i trasgressori.

