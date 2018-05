Cassino, al via la seconda edizione di "Io pedalo per la ciclabile"

di Elena Pittiglio

E’ tutto pronto a Cassino per la seconda edizione della pedalata ecologica “Io pedalo per la ciclabile”, in programma oggi. I partecipanti, che condividono il progetto di una mobilità sostenibile, si ritroveranno alle ore 15 in piazza San Giovanni, da dove partirà la carovana. L’evento è organizzato dalle associazioni ‘Janula’, ‘La Famiglia’ ‘Volume 108’ e ‘Amici dell’ambiente’. “Anche quest’anno attraverseremo pedalando la nostra città – riferisce Jhon Franco, presidente dell’associazione ‘La Famiglia’ – sia per sensibilizzare l’opinione pubblica a rivendicare una pista ciclabile sia l’amministrazione comunale a realizzarla”. Dallo scorso anno i promotori, in particolare, Jhon Franco e Luca Palladino chiedono agli amministratori che, come le città europee, anche Cassino abbia la sua pista ciclabile al centro della città per migliorare la qualità della vita. La carovana in bici toccherà tutte le strade in cui le associazioni vorrebbero far sorgere la pista. Nei giorni scorsi l’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. “Sarà una giornata dedicata alla bici, ma nel contempo dedicata alle famiglie e allo sport. Dopo la partenza da piazza San Giovanni – spiega Luca Palladino - percorreremo il cuore della città via De Nicola, Corso della Repubblica, viale Dante per arrivare all’interno della villa comunale. Lungo il tragitto faremo un flash mob nei pressi nell’ex Onmi, a difesa dell'immobile messo in vendita. Nella villa ci saranno momenti dedicati alla musica con band locali e all’arte con la mostra itinerante delle artiste Debora D’Agostino, Roberta Persichino e Alessandra Finiello. Non mancheranno le associazioni sportive che organizzeranno tornei per i bambini”.

