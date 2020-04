© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unicittà si trasforma. Al posto del quinto appuntamento con l’incontro tra università e città di Cassino, arriva on line ‘Pillole di resilienza’. I docenti dell’ateneo da lunedì prossimo condurranno studenti e cittadini in un viaggio virtuale tra le loro passioni. Promossa sempre da Scire, Delega per la Diffusione della cultura e della conoscenza dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, nasce la rubrica che trasferisce sul web l’impegno a condividere esperienze e competenze dei docenti dell’Ateneo, in forma agile e divulgativa, con il territorio. L’emergenza Covid-19 non ha fermato, ancora una volta, l’ateneo. Se il momento di isolamento e distanziamento sociale non consente incontri, passeggiate e visite nei luoghi simbolo del patrimonio storico-culturale-artistico della città, Scire promuove una rubrica sul canale istituzionale youtube. E lo fa in maniera simpatica. I docenti realizzerano brevi filmati in cui presentano riflessioni e consigli, soprattutto dettati dalle passioni personali, di lettura, film, musica, fotografia, arte, fumetti, cucina, tecnologia, psicologia, politica, giochi. Da lunedì sul canale ufficialeyoutubeSCIRE-Unicas (https://www.youtube.com/channel/UCnofkMzrat95jeWKnQikeew), si potrà partecipare alle visite e passeggiate virtuali, come quelle organizzate da Ivana Bruno nella spettacolare Casa Museo Bagatti Valsecchi di Milano, da Mauro Vincenzo Fontana alla Cappella Cacace, capolavoro del barocco napoletano, da Assunta Pelliccio, docente di Restauro, nell’archeologia industriale delle ‘cattedrali del mare’. Il prof. Luca Palermo farà conoscere il primo ministro albanese Edi Rama come artista protagonista della scena internazionale. Giulia Orofino analizzerà i memi ispirati all’arte che hanno invaso i social ai tempi del coronavirus. Michele Napolitano farà invece un affascinante viaggio nell’Odissea. Alessandra Peri ci porterà in cucina con i Romani. Marilena Maniaci spiegherà come preparare inchiostri ‘fai da te’grazie alle ricette dei monasteri medievali. Giuseppe Dimatteo metterà insieme Edgar Lee Masters, Fabrizio De Andrè e Mario Giacomelli. Marco Plutino svelerà la sua passione per i fumetti e come reperirli on line, mentre Fabio Dell’Aversana consiglierà risorse in rete per l’ascolto della musica classica. Fiorenza Taricone farà riflettere su parole significative in questo momento, guerra, resilienza, tessuto sociale, tecnologia, futuro. Ma non mancheranno informazioni e risposte, frutto della ricerca svolta da Unicas, sui problemi di prevenzione e di salute, economici, giuridici, scientifici, di risparmio energetico relativi all’epidemia e al dopo epidemia. In questo campo interverranno Giorgio Buonanno, che spiegherà la diffusione del CoViD19 nell’aria; Marco Dell’Isola, con i suoi colleghi Fausto Arpino, Gino Cortellessa, Giorgio Ficco, e l’assegnista di ricerca Laura Canale, parleranno di comfort e risparmio energetico negli edifici. Giovanni Capelli parlerà di epidemiologia e fattore RO; Maria Ferrara affronterà la corretta informazione per fronteggiare l’emergenza sanitaria CoViD19; Elisa Langiano si soffermerà su Sars-Co-V.2: ultrastruttura e meccanismo d’azione. Marco Plutino spiegherà infine cosa ci aspettarà nella Fase 2 quando entrerà in funzione la app “Immuni”.