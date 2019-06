© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso anno, ad agosto, era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto a Cervaro durante una festa di paese quando un 30enne di Castrocielo, per questioni di gelosia aggredì, coltello in pugno, un 20enne di Pontecorvo ritenendolo l'amante della compagna.Ieri mattina c’è stato il processo, con rito abbreviato, dinanzi al Gip del Tribunale di Cassino, il dottor Di Croce. Il Pm Siravo ha chiesto 4 anni e 8 mesi di reclusione, per il 30enne, ma il Gip ha derubricato il tentato omicidio in minacce aggravate con relativa multa a 600 euro e lo ha condannato a sei mesi di reclusione per la resistenza ai pubblici ufficiali, agenti della polizia locale e carabinieri, intervenuti in piazza a Cervaro. L’uomo assistito dagli avvocati Roberto Molle e Mariano Giuliano, in carcere dal 12 agosto 2018, è stato immediatamente scarcerato.