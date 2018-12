© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato ricoperto di luci colorate in segno di speranza e di ringraziamento, l’ albero su cui è finita la piccola dopo la caduta dal balcone al terzo piano di un palazzo che affaccia su Corso della Repubblica a Cassino. A farsi promotrici dell’iniziativa sono state le commesse dei negozi che insistono lungo il Corso, le stesse che sabato mattina sono state testimoni oculari della tragedia. E domenica sera, in segno di speranza, si sono autotassate per illuminare l’alberello ‘battezzato’ con il nome di ‘ albero della vita’.Si tratta dell’ albero che ha attutito, in un primo momento, la caduta prima che la piccola precipitasse sull’asfalto del marciapiede. Circostanza che le ha salvato la vita. La foto dell’ albero ricoperto di luci, nel giro di pochi minuti, è diventata virale sui social. Tra i primi a postarla il legale della famiglia della piccola l’avv. Pierluigi Franchitto che su Facebook scrive: “L’ Albero della Vita...perché se non ci fosse stato lui, ora, forse, staremmo a raccontare di una tragedia”. Continuando: “La situazione non è facile, ma non impossibile. La piccola combattente saprà regalarci il lieto fine di questa ‘favola di Natale’”. La città di Cassino vive momenti di ansia per le sorti della bambina ricoverata al Bambin Gesù di Roma. Le sue condizioni sono considerate gravi ma stabili.