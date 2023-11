Cassino, accesi l’albero e le luminarie di Natale con il concerto del Coro Gospel

Sono state accese questa sera in piazza Diamare a Cassino le luminarie di Natale con l’esibizione del Coro Gospel composto da una quarantina di elementi. Le luminarie sono state allestite sia in piazza che lungo il rinnovato Corso della repubblica, ora pedonalizzato, e in via De Nicola. Acceso anche uno albero di Natale in piazza Diamare. E’ stato il sindaco Enzo Salera a dare il via all’accensione delle luminarie alla presenza di un gran numero di persone. “Questo progetto natalizio – ha detto il sindaco - ha lo scopo di offrire una veste gioiosa e lieta alle festività nonché contribuire all’immagine e alla promozione del territorio, dando il giusto risalto sia alle attività produttive e commerciali sia alle manifestazioni ricreative, culturali e sociali che solitamente si svolgono in tale occasione.” Inoltre la Giunta comunale ha approvato l’iniziativa “Natale in Vetrina 2023”, promossa dall’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive, con l’obiettivo di abbellire il centro cittadino mediante decorazioni e addobbi a tema natalizio e quindi ha affidato all’Ufficio Commercio la predisposizione di un avviso contenente gli aspetti generali disciplinanti per lo svolgimento dell’iniziativa.